Росіяни вдарили дроном по центру Харкова

Російська армія у середу, 5 березня, атакувала Харків. Окупанти вдарили дроном по центральній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 12:54. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дрона у напрямку Харкова.
Пізніше місцеві жителі повідомили про вибухи у Харкові. Згодом мер міста підтвердив удар по Харкову.
"Попередньо, маємо удар ворожим БПЛА типу "Молнія" по центральній частині міста. Подробиці зʼясовуємо", - заявив Ігор Терехов.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:15 (скриншот alerts.in.ua)
Росія в ніч на 5 березня випустила по Україні 181 дрон, три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і одну С-300. Сили ППО збили 115 дронів. Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Цієї ночі росіяни знову атакували Одеську область. Як повідомляє ДТЕК, ворог вдарив по енергетичному об'єкту в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.
Також ввечері 4 березня окупанти атакували дронами Харків, було пошкоджено будівлю підприємства.
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