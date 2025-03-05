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Россияне ударили дроном по центру Харькова

Фото: оккупанты атаковали дроном центр Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в среду, 5 марта, атаковала Харьков. Оккупанты ударили дроном по центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 12:54. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дрона в направлении Харькова.

Позже местные жители сообщили о взрывах в Харькове. Впоследствии мэр города подтвердил удар по Харькову.

"Предварительно, имеем удар вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города. Подробности выясняем", - заявил Игорь Терехов.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:15 (скриншот alerts.in.ua)

Ночная атака дронов

Россия в ночь на 5 марта выпустила по Украине 181 дрон, три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и одну С-300. Силы ПВО сбили 115 дронов. Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Этой ночью россияне снова атаковали Одесскую область. Как сообщает ДТЭК, враг ударил по энергетическому объекту в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

Также вечером 4 марта оккупанты атаковали дронами Харьков, было повреждено здание предприятия.

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