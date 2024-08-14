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Росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений

Фото: росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 14 серпня, російські терористи атакували безпілотником центральну частину міста Куп'янськ. Влучили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Внаслідок удару поранення отримав 64-річний чоловік. Наразі його було госпіталізовано. 

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", - пише поліція регіону. 

 

Фото: росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений (t.me/police_kh_region)

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Обстріл України у ніч на 14 серпня

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Україну: 

  • 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області Росії; 
  • 23-ма ударними БпЛА типу Shahed. 

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. 

Загалом було знищено 17 ворожих БпЛА у  Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХарківКуп'янськ