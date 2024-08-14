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Россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый

Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 августа, российские террористы атаковали беспилотником центральную часть города Купянск. Попали по пункту выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

В результате удара ранения получил 64-летний мужчина. Сейчас он был госпитализирован. 

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - пишет полиция региона. 

 

Фото: россияне ударили дроном по пункту выдачи гумпомощи в Купянске, есть раненый (t.me/police_kh_region

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. 

Обстрел Украины в ночь на 14 августа

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Украину: 

  • 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области России; 
  • 23-мя ударными БпЛА типа Shahed. 

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ. 

Всего было уничтожено 17 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ХарьковКупянск