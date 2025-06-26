Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині: серед постраждалих - дитина

Атака сталася близько другої години ночі. Війська РФ влучили по будинку ударним дроном типу "Герань-2".

За даними прокуратури, в результаті атаки п’ятеро цивільних зазнали поранень. Серед потерпілих - 86-річна жінка, яка перебувала у своїй квартирі. Також постраждали 15-річний хлопець і його мати. У них діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закриті переломи та інші ушкодження. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено три багатоквартирні будинки та сім автомобілів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни прокурори розпочали досудове розслідування.

Фото: наслідки влучання безпілотника по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)