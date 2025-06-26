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Россияне ударили дроном по многоэтажке в Донецкой области: среди пострадавших - ребенок

Фото: последствия попадания по пятиэтажному дому в городе Белозерское (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 26 июня российские захватчики ударили беспилотником по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское Донецкой области. После попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Атака произошла около двух часов ночи. Войска РФ попали по дому ударным дроном типа "Герань-2".

По данным прокуратуры, в результате атаки пятеро гражданских получили ранения. Среди пострадавших - 86-летняя женщина, которая находилась в своей квартире. Также пострадали 15-летний парень и его мать. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, закрытые переломы и другие повреждения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Кроме этого, в результате удара повреждены три многоквартирных дома и семь автомобилей.

По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры начали досудебное расследование.

 

Фото: последствия попадания беспилотника по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

 

Атака РФ на Украину

В ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА),основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Попадание зафиксировано в семи локациях.

Также стало известно, что количество жертв российских ракетных ударов по Днепру и соседнему городу Самар, 24 июня, возросло до 22.

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Война в УкраинеДонецкая область