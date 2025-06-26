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Смертоносна атака на Дніпро 24 червня: кількість жертв зросла до 20

Дніпро, Четвер 26 червня 2025 07:54
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Смертоносна атака на Дніпро 24 червня: кількість жертв зросла до 20 Фото: у Дніпрі кількість жертв зросла до 20 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі знову зросла кількість жертв терористичного удару РФ 24 червня. Внаслідок атаки загинули 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар - 22", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, внаслідок російського удару по Дніпру постраждали 304 людини. У лікарнях залишаються 112 осіб, серед них семеро дітей.

Удар по Дніпро

Нагадаємо, вдень 24 червня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

У Дніпрі під обстріл потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі й будівлі ДСНС, пасажирський потяг, де їхали понад 500 пасажирів.

Також під ударом були й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Через російський обстріл 25 червня було оголошено днем жалоби в Дніпропетровській області.

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Дніпропетровська область Війна в Україні
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