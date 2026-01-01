UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили дронами з ШІ по промзоні в Харкові

Ілюстративне фото: у Харкові був "приліт" дрону (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 січня, атакували промзону в Харкові дронами V2U. Там був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

О 17:11 Терехов написав про те, що було зафіксовано влучання ворожого дрона V2U в промзону Холодногірського району Харкова. За його словами, інформації про постраждалих не було.

Уже за кілька хвилин мер уточнив, що ворожих дронів V2U було два, пошкоджено господарську споруду.

"Без загиблих і постраждалих", - зазначив він.

Дрон V2U

V2U - російський баражувальний боєприпас, оснащений системою штучного інтелекту, призначеною для автономного пошуку, розпізнавання і ураження цілей.

Він здатний діяти без постійного зв'язку з оператором, зокрема в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Дрон виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило" з розмахом 1,2 метра і запускається з пневматичної катапульти. Він оснащений електричним двигуном і батареєю, яка забезпечує до однієї години польоту за крейсерської швидкості 60 км/год.

Корисне навантаження становить до 3,5 кг, зафіксовано застосування бойової частини масою 3 кг комбінованого кумулятивно-осколково-фугасного типу.

У червні Головне управління розвідки Міноборони України написало про те, що обчислювальна система V2U побудована на китайському міні-комп'ютері Leetop A203, який використовує модуль NVIDIA Jetson Orin.

Хоч росіяни і заявляють про "вітчизняну розробку", V2U переважно складається з іноземних компонентів.

Українські захисники вже знищували такі безпілотники. Зокрема, 10 червня в мережі з'явилася інформація, що воїни 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) збили дрон V2U.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор ТереховХарківШтучний інтелектАтака дронів