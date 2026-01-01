Росіяни вдарили дронами з ШІ по промзоні в Харкові

Російські окупанти сьогодні, 1 січня, атакували промзону в Харкові дронами V2U. Там був "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
О 17:11 Терехов написав про те, що було зафіксовано влучання ворожого дрона V2U в промзону Холодногірського району Харкова. За його словами, інформації про постраждалих не було.
Уже за кілька хвилин мер уточнив, що ворожих дронів V2U було два, пошкоджено господарську споруду.
"Без загиблих і постраждалих", - зазначив він.
V2U - російський баражувальний боєприпас, оснащений системою штучного інтелекту, призначеною для автономного пошуку, розпізнавання і ураження цілей.
Він здатний діяти без постійного зв'язку з оператором, зокрема в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.
Дрон виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило" з розмахом 1,2 метра і запускається з пневматичної катапульти. Він оснащений електричним двигуном і батареєю, яка забезпечує до однієї години польоту за крейсерської швидкості 60 км/год.
Корисне навантаження становить до 3,5 кг, зафіксовано застосування бойової частини масою 3 кг комбінованого кумулятивно-осколково-фугасного типу.
У червні Головне управління розвідки Міноборони України написало про те, що обчислювальна система V2U побудована на китайському міні-комп'ютері Leetop A203, який використовує модуль NVIDIA Jetson Orin.
Хоч росіяни і заявляють про "вітчизняну розробку", V2U переважно складається з іноземних компонентів.
Українські захисники вже знищували такі безпілотники. Зокрема, 10 червня в мережі з'явилася інформація, що воїни 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) збили дрон V2U.