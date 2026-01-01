RU

Россияне ударили дронами с ИИ по промзоне в Харькове

Иллюстративное фото: в Харькове был "прилет" дрона (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 1 января, атаковали промзону в Харькове дронами V2U. Там был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

В 17:11 Терехов написал о том, что было зафиксировано попадание вражеского дрона V2U в промзону Холодногорского района Харькова. По его словам, информации о пострадавших не было. 

Уже через несколько минут мэр уточнил, что вражеских дронов V2U было два, повреждено хозяйственное сооружение.

"Без погибших и пострадавших", - отметил он. 

Дрон V2U

V2U - российский барражирующий боеприпас, оснащенный системой искусственного интеллекта, предназначенной для автономного поиска, распознавания и поражения целей.

Он способен действовать без постоянной связи с оператором, в том числе в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Дрон выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с размахом 1,2 метра и запускается с пневматической катапульты. Он оснащен электрическим двигателем и батареей, которая обеспечивает до одного часа полета при крейсерской скорости 60 км/ч.

Полезная нагрузка составляет до 3,5 кг, зафиксировано применение боевой части массой 3 кг комбинированного кумулятивно-осколочно-фугасного типа.

В июне Главное управление разведки Минобороны Украины написало о том, что вычислительная система V2U построена на китайском мини-компьютере Leetop A203, который использует модуль NVIDIA Jetson Orin.

Хоть россияне и заявляют об "отечественной разработке", V2U преимущественно состоит из иностранных компонентов.

Украинские защитники уже уничтожила такие беспилотники. В частности, 10 июня в сети появилась информация, что воины 5-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) сбили дрон V2U.

