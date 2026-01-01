ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили дронами з ШІ по промзоні в Харкові

Харків, Четвер 01 січня 2026 17:51
UA EN RU
Росіяни вдарили дронами з ШІ по промзоні в Харкові Ілюстративне фото: у Харкові був "приліт" дрону (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 січня, атакували промзону в Харкові дронами V2U. Там був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

О 17:11 Терехов написав про те, що було зафіксовано влучання ворожого дрона V2U в промзону Холодногірського району Харкова. За його словами, інформації про постраждалих не було.

Уже за кілька хвилин мер уточнив, що ворожих дронів V2U було два, пошкоджено господарську споруду.

"Без загиблих і постраждалих", - зазначив він.

Дрон V2U

V2U - російський баражувальний боєприпас, оснащений системою штучного інтелекту, призначеною для автономного пошуку, розпізнавання і ураження цілей.

Він здатний діяти без постійного зв'язку з оператором, зокрема в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Дрон виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило" з розмахом 1,2 метра і запускається з пневматичної катапульти. Він оснащений електричним двигуном і батареєю, яка забезпечує до однієї години польоту за крейсерської швидкості 60 км/год.

Корисне навантаження становить до 3,5 кг, зафіксовано застосування бойової частини масою 3 кг комбінованого кумулятивно-осколково-фугасного типу.

У червні Головне управління розвідки Міноборони України написало про те, що обчислювальна система V2U побудована на китайському міні-комп'ютері Leetop A203, який використовує модуль NVIDIA Jetson Orin.

Хоч росіяни і заявляють про "вітчизняну розробку", V2U переважно складається з іноземних компонентів.

Українські захисники вже знищували такі безпілотники. Зокрема, 10 червня в мережі з'явилася інформація, що воїни 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) збили дрон V2U.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Терехов Харків Штучний інтелект Атака дронів
Новини
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем