Росіяни вдарили дронами з ШІ по промзоні в Харкові

Російські окупанти сьогодні, 1 січня, атакували промзону в Харкові дронами V2U. Там був "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

О 17:11 Терехов написав про те, що було зафіксовано влучання ворожого дрона V2U в промзону Холодногірського району Харкова. За його словами, інформації про постраждалих не було.

Уже за кілька хвилин мер уточнив, що ворожих дронів V2U було два, пошкоджено господарську споруду.

"Без загиблих і постраждалих", - зазначив він.