Россияне ударили дронами с ИИ по промзоне в Харькове

Российские оккупанты сегодня, 1 января, атаковали промзону в Харькове дронами V2U. Там был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

В 17:11 Терехов написал о том, что было зафиксировано попадание вражеского дрона V2U в промзону Холодногорского района Харькова. По его словам, информации о пострадавших не было.

Уже через несколько минут мэр уточнил, что вражеских дронов V2U было два, повреждено хозяйственное сооружение.

"Без погибших и пострадавших", - отметил он.