Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Зокрема, було зруйновано приватну лікарню, а також прилеглі будівлі.

Було відомо про велику кількість загиблих і постраждалих.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака доводить, що союзникам потрібно передати більше протиповітряної оборони.

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