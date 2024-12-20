Россияне ударили дронами по Запорожью: в ОВА показали последствия

"В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар", - отметил Федоров.

По его словам, на место инцидента выехала бригада "скорой".

Фото: последствия российского удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Также он показал фото, последствий, на которых можно заметить выбитые окна у многоэтажки.

Обновлено 22:32

По словам Федорова, в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.