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Росіяни вдарили дронами та артилерією по Сумщині: є загиблі та поранені

Сумська область, Понеділок 24 лютого 2025 19:26
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Росіяни вдарили дронами та артилерією по Сумщині: є загиблі та поранені Фото: росіяни обстріляи Сумську область дронами й артилерією (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ірина Гайдук

Двоє людей загинули та п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Сумщині 24 лютого. Окупанти стріляли артилерією та безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Сьогодні близько 16:00 російські окупанти завдали ударів по житловому кварталу обласного центру безпілотниками. Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще одна людина зазнала поранень", - зазначають в Нацполіції.

Також, за словами правоохоронців, 24 лютого ворог здійснив артилерійський обстріл с. Шевченкове Сумської області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, 44-річний працівник місцевого підприємтсва. Ще четверо людей отримали поранення.

В Нацполіції додали, що на місці подій працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надали медичну допомогу.

"За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - підсумували правоохоронці.

Фото: поліція фіксує наслідки атаки росіян у Сумській області (t.me/UA_National_Police)

Російські атаки

Також 24 лютого, РФ завдала авіаудару по Харківщині. Рятувальники шукали людей під завалами.

Внаслідок атаки РФ постраждали чотири людини, зокрема 18-річна дівчина та 21-річний чоловік, яких доставлено до лікарні. Їх стан стабільний.

В результаті вибуху пошкоджено близько 30 будинків, п’ять із яких зруйновані майже повністю. Крім того, суттєво пошкоджено десятки господарських споруд.

А в ніч на 24 лютого російські війська завдали удару по одному з житлових кварталів Херсона, в результаті чого загинув місцевий житель. Окупанти обстріляли Дніпровський район міста, де внаслідок попадання снаряда в приватний будинок смертельні травми отримав 72-річний чоловік.

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