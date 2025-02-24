Росіяни вдарили дронами та артилерією по Сумщині: є загиблі та поранені

Двоє людей загинули та п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Сумщині 24 лютого. Окупанти стріляли артилерією та безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Сьогодні близько 16:00 російські окупанти завдали ударів по житловому кварталу обласного центру безпілотниками. Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще одна людина зазнала поранень", - зазначають в Нацполіції.

Також, за словами правоохоронців, 24 лютого ворог здійснив артилерійський обстріл с. Шевченкове Сумської області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, 44-річний працівник місцевого підприємтсва. Ще четверо людей отримали поранення.

В Нацполіції додали, що на місці подій працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надали медичну допомогу.

"За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - підсумували правоохоронці.

Фото: поліція фіксує наслідки атаки росіян у Сумській області (t.me/UA_National_Police) Російські атаки

Також 24 лютого, РФ завдала авіаудару по Харківщині. Рятувальники шукали людей під завалами.

Внаслідок атаки РФ постраждали чотири людини, зокрема 18-річна дівчина та 21-річний чоловік, яких доставлено до лікарні. Їх стан стабільний.

В результаті вибуху пошкоджено близько 30 будинків, п’ять із яких зруйновані майже повністю. Крім того, суттєво пошкоджено десятки господарських споруд.