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РФ завдала авіаудар по Харківщині: рятувальники шукають людей під завалами

Понеділок 24 лютого 2025 15:54
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РФ завдала авіаудар по Харківщині: рятувальники шукають людей під завалами Фото: РФ завдала авіаудар по Харківщині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська авіація завдала удару по Харківщині, внаслідок чого є постраждалі. Рятувальники продовжують працювати на місці події

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram Харківської ОВА.

У результаті авіаудару, здійсненого російською авіацією по прифронтовому селу Цупівка, що входить до складу Дергачівської громади Харківської області, сталося значне руйнування житлового сектору. Влучання авіабомби призвело до пожежі в двох приватних будинках.

Окрім того, за попередніми даними, постраждали чотири людини, зокрема 18-річна дівчина та 21-річний чоловік, яких доставлено до лікарні. Їх стан стабільний.

В результаті вибуху пошкоджено близько 30 будинків, п’ять із яких зруйновані майже повністю. Крім того, суттєво пошкоджено десятки господарських споруд.

Фото: ДСНС України

Є інформація, що під завалами житлового будинку можуть перебувати ще люди. Наразі рятувальні роботи тривають.

За попередніми даними, ворог застосував керовані боєприпаси, тип яких наразі встановлюється.

Підрозділи ДСНС, що працюють на місці події, працюють в умовах постійної загрози повторних ворожих обстрілів. Вони ліквідовують загоряння та розбирають завали, рятуючи людей та намагаючись мінімізувати наслідки атаки.

Атака на Україну

Рано вранці 24 лютого 2025 року російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою по Харкову, вражаючи цивільне підприємство. Вибух прогримів близько четвертої години ранку на околиці міста, в Київському районі, пошкодивши об’єкт.

На Київщині уламки ворожого безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок під час нічної атаки. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

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