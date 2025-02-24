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Россияне ударили дронами и артиллерией по Сумской области: есть погибшие и раненые

Сумская область, Понедельник 24 февраля 2025 19:26
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Россияне ударили дронами и артиллерией по Сумской области: есть погибшие и раненые Фото: россияне обстреляли Сумскую область дронами и артиллерией (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ірина Гайдук

Два человека погибли и пятеро ранены в результате российских обстрелов в Сумской области 24 февраля. Оккупанты стреляли артиллерией и беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Сегодня около 16:00 российские оккупанты нанесли удары по жилому кварталу областного центра беспилотниками. В результате взрыва погиб мужчина, еще один человек получил ранения", - отмечают в Нацполиции.

Также, по словам правоохранителей, 24 февраля враг совершил артиллерийский обстрел с. Шевченково Сумской области. В результате атаки погиб местный житель, 44-летний работник местного предприятия. Еще четыре человека получили ранения.

В Нацполиции добавили, что на месте событий работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"По данным фактам начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)", - подытожили правоохранители.

Фото: полиция фиксирует последствия атаки россиян в Сумской области (t.me/UA_National_Police)

Российские атаки

Также 24 февраля, РФ нанесла авиаудар по Харьковской области. Спасатели искали людей под завалами.

В результате атаки РФ пострадали четыре человека, в том числе 18-летняя девушка и 21-летний мужчина, которые доставлены в больницу. Их состояние стабильное.

В результате взрыва повреждено около 30 домов, пять из которых разрушены почти полностью. Кроме того, существенно повреждены десятки хозяйственных построек.

А в ночь на 24 февраля российские войска нанесли удар по одному из жилых кварталов Херсона, в результате чего погиб местный житель. Оккупанты обстреляли Днепровский район города, где в результате попадания снаряда в частный дом смертельные травмы получил 72-летний мужчина.

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