Нічна атака на Харківську область: пошкоджено лікарню та десятки будинків

Російські війська атакували Золочів на Харківщині, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратура .

Прокурори та слідчі поліції активно працюють на місці події, документуючи злочини, скоєні російськими військовими.

За фактом цього воєнного злочину Богодухівською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок атаки було пошкоджено лікарню, понад 10 житлових будинків, господарчі споруди та лінії електропередач. Проте, на щастя, обійшлося без жертв, жодна з місцевих мешканців не зазнала поранень.

27 березня, близько 23:00, російська армія знову завдала удару по Золочеву, що в Богодухівському районі Харківської області, використовуючи ударні безпілотники.

Атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Одеську область, спричинивши пожежі та поранення. Внаслідок обстрілу загорілися гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено кілька приватних будинків.

Того ж дня Росія вдарила по Полтавській області ударними дронами. Перші вибухи в Полтаві пролунали ще ввечері 27 березня, а в деяких районах міста зникло електропостачання.

За даними ДСНС, внаслідок атаки було пошкоджено складські приміщення, адміністративні будівлі та трансформатори на кількох локаціях. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти та нафтогазова промисловість.

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