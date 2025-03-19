У Сумській області від атак РФ постраждала вже друга лікарня за ніч

В ніч на 19 березня російські окупанти знову атакували Сумську область дронами. Зокрема, ворожий безпілотник впав на дах лікарні, і це вже другий заклад охорони здоров'я, який постраждав за цю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі на місці падіння безпілотника працюють аварійно-рятувальні служби. Крім того, проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

"Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по лікарні в Сумах

Нагадаємо, що ввечері, 18 березня, російський безпілотник влучив у дах одного із медичних закладів міста Суми. Внаслідок атаки були розбиті вікна та пошкоджено будівлю. Вночі у Сумській ОВА поінформували та підтвердили попередню інформацію, що постраждалих внаслідок атаки не було.

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