Росіяни вдарили дронами по енергетиці Білої Церкви

Удар стався ввечері в четвер, 5 листопада. По енергетичній інфраструктурі міста російські війська випустили три реактивні безпілотники.

Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У міській раді наголосили, що ризик повторних атак високий.

Нагадаємо, що 5 листопада ГУР розповіло про операцію “Чебуречна” на Сумщині.

За сім тижнів спецпризначенці зачистили 642 гектари землі, знищили 107 російських військових і взяли в полон 29.