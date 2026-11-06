Россияне ударили дронами по энергетике Белой Церкви

Как сообщало РБК-Украина, ночью 6 ноября Россия запустила по Украине более 200 дронов разных типов, среди них 86 реактивных Shahed.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 сбили или подавили 196 вражеских дронов, а попадание зафиксировали на 14 локациях.