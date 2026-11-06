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Россияне ударили дронами по энергетике Белой Церкви

08:56 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атаковала Белую Церковь (Getty Images)

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Белой Церкви реактивными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Белой Церкви.

Удар произошел вечером в четверг, 5 ноября. По энергетической инфраструктуре города российские войска выпустили три реактивных беспилотника.

Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения.

В городском совете подчеркнули, что риск повторных атак высок.

Напомним, что 5 ноября ГУР рассказала об операции "Чебуречная" на Сумщине.

За семь недель спецназовцы зачистили 642 гектара земли, уничтожили 107 российских военных и пленили 29.

Как сообщало РБК-Украина, ночью 6 ноября Россия запустила по Украине более 200 дронов разных типов, среди них 86 реактивных Shahed.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 сбили или подавили 196 вражеских дронов, а попадание зафиксировали на 14 локациях.

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