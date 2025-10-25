Росіяни запустили дрон-матку з FPV на Харків: влучання у двох районах, постраждали люди

У суботу ввечері, 25 жовтня, російські окупанти атакували два райони Харкова дронами. Внаслідок обстрілу один з приватних будинків зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Попередньо маємо інформацію про влучання БпЛА типу «Молнія» у Київському та Шевченківському районах Харкова... Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій", - йшлося у повідомленні.

Пізніше Терехов уточнив, що в Шевченківському районі зафіксовано влучання FPV-дрона, носієм якого, ймовірно, був безпілотник ударного типу "Молнія".

"Унаслідок події пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон. Постраждалих немає", - додав він.

Оновлено о 17:46

Мер Харкова повідомив, що безпілотник типу "Молнія" виступав носієм для двох FPV-дронів.

"Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі", - написав Терехов.

Щодо самого носія, дрону "Молнія", він впав на дах гуртожитку в Київському районі. За словами Терехова, бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.

"Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", - додав мер міста.