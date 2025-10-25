ua en ru
Россияне запустили дрон-матку с FPV на Харьков: попадания в двух районах, пострадали люди

Суббота 25 октября 2025 17:45
Россияне запустили дрон-матку с FPV на Харьков: попадания в двух районах, пострадали люди Фото: в Шевченковском районе зафиксированы последствия (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 25 октября, российские оккупанты атаковали два района Харькова дронами. В результате обстрела один из частных домов получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно есть информация о попадании БПЛА типа "Молния" в Киевском и Шевченковском районах Харькова... Профильные службы работают на месте, проводят обследование территорий", - говорилось в сообщении.

Позже Терехов уточнил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание FPV-дрона, носителем которого, вероятно, был беспилотник ударного типа "Молния".

"В результате происшествия повреждена крыша частного дома и остекление окон. Пострадавших нет", - добавил он.

Обновлено в 17:46

Мэр Харькова сообщил, что беспилотник типа "Молния" выступал носителем для двух FPV-дронов.

"Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе", - написал Терехов.

Что касается самого носителя, дрона "Молния", он упал на крышу общежития в Киевском районе. По словам Терехова, боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники.

Россияне запустили дрон-матку с FPV на Харьков: попадания в двух районах, пострадали люди

"По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", - добавил мэр города.

Обновлено на 18:30

В результате атаки пострадали 5 человек, а именно: острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины, а также парни 13 и 15 лет.

Врачи оказали им помощь на месте.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, 26 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне впервые с начала полномасштабной войны применили для атаки FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.

"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", - говорил он.

Также мы писали на днях, что утром 22 октября враг атаковал сразу тремя дронами здание частного детского сада. В момент атаки там находились 48 детей. Известно, что люди, которые были на улице, получили ранения, а также погиб один из коммунальщиков.

