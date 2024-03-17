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Росіяни вдарили дронами по АЗС у Нікополі: є постраждалі

Нікополь, Неділя 17 березня 2024 12:38
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Росіяни вдарили дронами по АЗС у Нікополі: є постраждалі Фото: росіяни вдарили дронами по АЗС у Нікополі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники вдарили по Нікополю Дніпропетровської області дронами-камікадзе. Окупанти поцілили по автозаправці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Зранку росіяни спрямували два дрони-камікадзе по місту, безпілотники вдарили по АЗС.

За словами голова ОВА, постраждали троє чоловіків 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджене обладнання АЗС та вантажний автомобіль.

Обстріли України 17 березня

Росія в ніч на 17 березня випустила по Україні 16 "Шахедів", п'ять ракет С-300 та дві ракети Х-59. Сили протиповітряної оборони збили 14 ворожих дронів-камікадзе.

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, "Шахеди" збивали у межах Одеської області. Проте там було також влучання. В Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства. Там виникли пожежі, були зруйновані будівлі. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Крім того, окупанти вдарили по центру селища Велика Писарівка Сумської області.

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