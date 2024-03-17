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Два види ракет та безпілотники: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки

Неділя 17 березня 2024 07:40
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Два види ракет та безпілотники: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки Фото: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 17 березня, атакували територію України двома видами ракет та дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО збили 14 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти вдарили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області та Донбасу, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській області та шістнадцятьма ударними БпЛА типу "Шехед", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ВСУ .

Наголошується, що до відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

Два види ракет та безпілотники: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки

Нічна атака росіян 17 березня

Російські війська в ніч із 16 на 17 березня атакували південні регіони України ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували в Одеській та Миколаївській областях.

На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі ударами дронів пошкоджено два законсервовані агропідприємства: виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. На щастя, пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

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