Росіяни вдарили по Дніпру: постраждав 14-річний підліток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За інформацією глави ОВА, у хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

"Неспокійний вечір у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток", - повідомив Лисак.

Обстріл України 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу.

Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.

Сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

Зокрема, окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Окрім того, сьогодні ввечері російські окупанти вдарили по Одеській області. Вони використали близько 10 ракет.

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