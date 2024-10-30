Росіяни вдарили по Дніпру: постраждав 14-річний підліток
Російські терористи ввечері 30 жовтня завдали удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу постраждав 14-річний підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Неспокійний вечір у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток", - повідомив Лисак.
За інформацією глави ОВА, у хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Обстріл України 30 жовтня
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу.
Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.
Сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.
Зокрема, окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Окрім того, сьогодні ввечері російські окупанти вдарили по Одеській області. Вони використали близько 10 ракет.
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