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Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток

Днепр , Среда 30 октября 2024 21:32
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Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток Иллюстративное фото: россияне ударили по Днепру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы вечером 30 октября нанесли удар по Днепру. В результате обстрела пострадал 14-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Неспокойный вечер в Днепре. В результате вражеской атаки в городе пострадал 14-летний подросток", - сообщил Лысак.

По информации главы ОВА, у парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь. Лечится амбулаторно.

Обстрел Украины 30 октября

Напомним, в ночь на 30 октября российские войска выпустили по Украине 62 ударных дрона и беспилотника неустановленного типа.

Также враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

Силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. ПВО работало в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 25 беспилотников локационно потеряно.

В частности, оккупанты атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

Кроме того, сегодня вечером российские оккупанты ударили по Одесской области. Они использовали около 10 ракет.

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