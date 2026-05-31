Росіяни вдарили по Дніпру, горить склад логістичної компанії

"Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд", - повідомив Ганджа.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов, житлову забудову пожежа не зачепила.

Щоб ліквідувати пожежу на складі, місто надає надзвичайникам водовози. Міські лікарні також напоготові.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

Окрім того, у Дніпрі ворожим дроном було знищено відділення №1 Нової пошти

Будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання.