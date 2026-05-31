Россияне ударили по Днепру, горит склад логистической компании

Обстрел Украины 31 мая

Напомним, в ночь на 31 мая Россия атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами Славянск Донецкой области. Один из беспилотников повредил отделение Новой почты.