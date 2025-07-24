Российские оккупанты сегодня, 24 июля, атаковали Черкассы ракетами со шрапнелью. Обломки таких боеприпасов могут разлетаться на расстояние до одного километра.

Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По словам Табурца, в результате ракетного обстрела в городе зафиксировано два больших очага разрушений. Среди поврежденной инфраструктуры - гражданские объекты, в том числе около 15 многоэтажных домов. Ранения получили семь человек, среди них - девятилетний ребенок.

Глава Черкасской ОГА уточнил, что россияне использовали ракеты типа "Искандер-К", оснащенные шрапнелью. Обломки от них имели значительную силу поражения.

"То есть, это чрезвычайно поражающая сила от взрыва. Разлет таких обломков, именно такой шрапнели, составляет и до километра", - сообщил он.

Фото: россияне ударили по Черкассам ракетами со шрапнелью (suspilne.media)

Из-за мощной взрывной волны во многих домах выбиты окна, повреждены крыши. Часть пострадавших госпитализировали, однако, как отмечает Табурец, угрозы их жизни нет.

"Все легкие, трое из них доставлены в больницу непосредственно для оказания помощи. Им ничего не угрожает. Есть и один ребенок девяти лет, который получил травмы от выбитых окон и дверей", - отметил Табурец.