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Россияне ударили по Черкассам ракетами со шрапнелью

Четверг 24 июля 2025 10:48
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Россияне ударили по Черкассам ракетами со шрапнелью Фото: последствия вражеского обстрела Черкасс (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты сегодня, 24 июля, атаковали Черкассы ракетами со шрапнелью. Обломки таких боеприпасов могут разлетаться на расстояние до одного километра.

Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По словам Табурца, в результате ракетного обстрела в городе зафиксировано два больших очага разрушений. Среди поврежденной инфраструктуры - гражданские объекты, в том числе около 15 многоэтажных домов. Ранения получили семь человек, среди них - девятилетний ребенок.

Глава Черкасской ОГА уточнил, что россияне использовали ракеты типа "Искандер-К", оснащенные шрапнелью. Обломки от них имели значительную силу поражения.

"То есть, это чрезвычайно поражающая сила от взрыва. Разлет таких обломков, именно такой шрапнели, составляет и до километра", - сообщил он.

Россияне ударили по Черкассам ракетами со шрапнельюФото: россияне ударили по Черкассам ракетами со шрапнелью (suspilne.media)

Из-за мощной взрывной волны во многих домах выбиты окна, повреждены крыши. Часть пострадавших госпитализировали, однако, как отмечает Табурец, угрозы их жизни нет.

"Все легкие, трое из них доставлены в больницу непосредственно для оказания помощи. Им ничего не угрожает. Есть и один ребенок девяти лет, который получил травмы от выбитых окон и дверей", - отметил Табурец.

Комбинированная атака РФ 24 июля

Ночью, 24 июля, Россия атаковала Черкассы ракетами. В городе были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу. Местные власти называли ситуацию контролируемой.

Впоследствии в национальной полиции показали последствия вражеского обстрела.

Также сегодня ночью под вражеским обстрелом находились и Одесса. В частности, в историческом центре вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры города.

Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который расположен в историческом центре города.

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