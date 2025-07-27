Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих

Росіяни зруйнували будинок у Степногірську. Під завалами знайшли тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Як повідомлляють, сьогодні, 27 липня у Степногірську Запорізької області знайшли тіла двох загиблих на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.
За інформацією ОВА, трагедія сталася 26 липня після удару реактивними системами залпового вогню.
Снаряд влучив у будинок мирних мешканців, після чого почалася пожежа.
На місці загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік. Їхні тіла знайшли лише сьогодні під завалами.
Нагадаємо, що російські війська 29 червня близько 6:00 завдали комбінованого удару по прифронтовому Степногірську Запорізької області.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти використали керовані авіабомби, реактивну артилерію, дрони та ствольну артилерію. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.
Під вогнем опинилася житлова інфраструктура селища, на місці працювали рятувальники та медики.
Атака на Степногірськ стала частиною масштабного удару РФ по Україні тієї ночі.
Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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