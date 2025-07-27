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Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих

Фото: У Степногірську знайшли тіла загиблих після удару РСЗВ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни зруйнували будинок у Степногірську. Під завалами знайшли тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомлляють, сьогодні, 27 липня у Степногірську Запорізької області знайшли тіла двох загиблих на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

За інформацією ОВА, трагедія сталася 26 липня після удару реактивними системами залпового вогню.

Снаряд влучив у будинок мирних мешканців, після чого почалася пожежа.

На місці загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік. Їхні тіла знайшли лише сьогодні під завалами.

Обстріл Степногірська

Нагадаємо, що російські війська 29 червня близько 6:00 завдали комбінованого удару по прифронтовому Степногірську Запорізької області.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти використали керовані авіабомби, реактивну артилерію, дрони та ствольну артилерію. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Під вогнем опинилася житлова інфраструктура селища, на місці працювали рятувальники та медики.

Атака на Степногірськ стала частиною масштабного удару РФ по Україні тієї ночі.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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