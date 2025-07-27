Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих

Обстріл Степногірська

Нагадаємо, що російські війська 29 червня близько 6:00 завдали комбінованого удару по прифронтовому Степногірську Запорізької області.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти використали керовані авіабомби, реактивну артилерію, дрони та ствольну артилерію. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Під вогнем опинилася житлова інфраструктура селища, на місці працювали рятувальники та медики.

Атака на Степногірськ стала частиною масштабного удару РФ по Україні тієї ночі.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.