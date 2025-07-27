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Россияне ударили по дому в Степногорске: двое погибших

Фото: В Степногорске нашли тела погибших после удара РСЗО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне разрушили дом в Степногорске. Под завалами нашли тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как сообщают, сегодня, 27 июля в Степногорске Запорожской области нашли тела двух погибших на пепелище частного дома, разрушенного в результате российского обстрела.

По информации ОВА, трагедия произошла 26 июля после удара реактивными системами залпового огня.

Снаряд попал в дом мирных жителей, после чего начался пожар.

На месте погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина. Их тела нашли только сегодня под завалами.

Обстрел Степногорска

Напомним, что российские войска 29 июня около 6:00 нанесли комбинированный удар по прифронтовому Степногорску Запорожской области.

Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, оккупанты использовали управляемые авиабомбы, реактивную артиллерию, дроны и ствольную артиллерию. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Под огнем оказалась жилая инфраструктура поселка, на месте работали спасатели и медики.

Атака на Степногорск стала частью масштабного удара РФ по Украине той ночью.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

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