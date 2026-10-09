Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини на Рівненщині, є поранені

Нагадаємо, що прикордонні та північні райони Рівненської області періодично зазнають ворожих ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.

Зокрема, нещодавно під час чергової повітряної атаки російських військ зазнало руйнувань підприємство у Сарненському районі.

Крім того, під час однієї з нічних атак Росія завдала удару по житловому сектору на Рівненщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.