Россияне ударили по дому многодетной семьи в Ровенской области, есть раненые

Напомним, что приграничные и северные районы Ровенской области периодически испытывают вражеские удары с применением беспилотников и ракетного вооружения.

В частности, недавно во время очередной воздушной атаки российских войск потерпело разрушения предприятие в Сарненском районе.

Кроме того, во время одной из ночных атак Россия нанесла удар по жилому сектору в Ровенской области, в результате чего был поврежден частный дом.