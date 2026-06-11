Росіяни вдарили по Бориспільському району, почалася сильна пожежа

Російські окупанти сьогодні, 11 червня, ввечері атакували Київську область. Метою ворога став інфраструктурний об'єкт.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Головного управління ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
За її словами, внаслідок атаки почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті.
Вона уточнила, що наслідки атаки фіксують у Бориспільському районі.
При цьому в мережі вже публікують відео, на яких можна помітити високий стовп диму в небі після російського удару.
Більш докладних деталей про інцидент поки що немає.
Нагадаємо, раніше аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту вивчення війни (ISW) попереджали про плани Кремля розширити список цілей для зимових атак в Україні.
Очікується, що крім енергетичних об'єктів під ударом можуть опинитися залізничні вузли для зриву постачання та об'єкти водної інфраструктури.
Крім того, за даними західних експертів, Росія стикається з серйозними фінансовими труднощами: дефіцит її федерального бюджету за перші п'ять місяців 2026 року зріс до 81,4 мільярда доларів, а доходи від продажу нафти і газу впали майже на 30%.
На тлі значних втрат на фронті, що перевищують темпи рекрутингу, Кремль змушений шукати нові способи залучення живої сили, зокрема, через введення квот на мобілізацію студентів у регіональних навчальних закладах.