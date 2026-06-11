Россияне ударили по Бориспольскому району, начался сильный пожар

По ее словам, в результате атаки начался пожар на инфраструктурном объекте.

Она уточнила, что последствия атаки фиксируют в Бориспольском районе.

При этом в сети уже публикуют видео, на которых можно заметить высокий столб дыма в небе после российского удара.

Более подробных деталей об инциденте пока нет.

Новые цели ударов РФ

Напомним, ранее аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института изучения войны (ISW) предупреждали о планах Кремля расширить список целей для зимних атак в Украине.

Ожидается, что помимо энергетических объектов под ударом могут оказаться железнодорожные узлы для срыва снабжения и объекты водной инфраструктуры.