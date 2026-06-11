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Россияне ударили по Бориспольскому району, начался сильный пожар

21:02 11.06.2026 Чт
2 мин
В сети показали видео со столбом дыма в небе
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: РФ ударила по Киевской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские оккупанты сегодня, 11 июня, вечером атаковали Киевскую область. Целью врага стал инфраструктурный объект.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Главного управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, в результате атаки начался пожар на инфраструктурном объекте.

Она уточнила, что последствия атаки фиксируют в Бориспольском районе.

При этом в сети уже публикуют видео, на которых можно заметить высокий столб дыма в небе после российского удара.

Более подробных деталей об инциденте пока нет.

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Новые цели ударов РФ

Напомним, ранее аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института изучения войны (ISW) предупреждали о планах Кремля расширить список целей для зимних атак в Украине.

Ожидается, что помимо энергетических объектов под ударом могут оказаться железнодорожные узлы для срыва снабжения и объекты водной инфраструктуры.

Кроме того, по данным западных экспертов, Россия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями: дефицит ее федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 г. вырос до 81,4 миллиарда долларов, а доходы от продажи нефти и газа упали почти на 30%.

На фоне значительных потерь на фронте, превышающих темпы рекрутинга, Кремль вынужден искать новые способы привлечения живой силы, в частности, из-за введения квот на мобилизацию студентов в региональных учебных заведениях.

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