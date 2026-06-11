Росіяни вдарили по Бориспільському району, почалася сильна пожежа

Російські окупанти сьогодні, 11 червня, ввечері атакували Київську область. Метою ворога став інфраструктурний об'єкт.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Головного управління ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

За її словами, внаслідок атаки почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Вона уточнила, що наслідки атаки фіксують у Бориспільському районі.

При цьому в мережі вже публікують відео, на яких можна помітити високий стовп диму в небі після російського удару.

Більш докладних деталей про інцидент поки що немає.

Нові цілі ударів РФ

Нагадаємо, раніше аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту вивчення війни (ISW) попереджали про плани Кремля розширити список цілей для зимових атак в Україні.

Очікується, що крім енергетичних об'єктів під ударом можуть опинитися залізничні вузли для зриву постачання та об'єкти водної інфраструктури.