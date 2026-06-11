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Росіяни вдарили по Бориспільському району, почалася сильна пожежа

21:02 11.06.2026 Чт
2 хв
У мережі показали відео зі стовпом диму в небі
aimg Іван Носальський
Росіяни вдарили по Бориспільському району, почалася сильна пожежа Ілюстративне фото: РФ вдарила по Київській області (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти сьогодні, 11 червня, ввечері атакували Київську область. Метою ворога став інфраструктурний об'єкт.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер Головного управління ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

За її словами, внаслідок атаки почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Вона уточнила, що наслідки атаки фіксують у Бориспільському районі.

При цьому в мережі вже публікують відео, на яких можна помітити високий стовп диму в небі після російського удару.

Більш докладних деталей про інцидент поки що немає.

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Нові цілі ударів РФ

Нагадаємо, раніше аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та Інституту вивчення війни (ISW) попереджали про плани Кремля розширити список цілей для зимових атак в Україні.

Очікується, що крім енергетичних об'єктів під ударом можуть опинитися залізничні вузли для зриву постачання та об'єкти водної інфраструктури.

Крім того, за даними західних експертів, Росія стикається з серйозними фінансовими труднощами: дефіцит її федерального бюджету за перші п'ять місяців 2026 року зріс до 81,4 мільярда доларів, а доходи від продажу нафти і газу впали майже на 30%.

На тлі значних втрат на фронті, що перевищують темпи рекрутингу, Кремль змушений шукати нові способи залучення живої сили, зокрема, через введення квот на мобілізацію студентів у регіональних навчальних закладах.

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