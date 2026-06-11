Россияне ударили по Бориспольскому району, начался сильный пожар
Российские оккупанты сегодня, 11 июня, вечером атаковали Киевскую область. Целью врага стал инфраструктурный объект.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила спикер Главного управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
По ее словам, в результате атаки начался пожар на инфраструктурном объекте.
Она уточнила, что последствия атаки фиксируют в Бориспольском районе.
При этом в сети уже публикуют видео, на которых можно заметить высокий столб дыма в небе после российского удара.
Более подробных деталей об инциденте пока нет.
Новые цели ударов РФ
Напомним, ранее аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института изучения войны (ISW) предупреждали о планах Кремля расширить список целей для зимних атак в Украине.
Ожидается, что помимо энергетических объектов под ударом могут оказаться железнодорожные узлы для срыва снабжения и объекты водной инфраструктуры.
Кроме того, по данным западных экспертов, Россия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями: дефицит ее федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 г. вырос до 81,4 миллиарда долларов, а доходы от продажи нефти и газа упали почти на 30%.
На фоне значительных потерь на фронте, превышающих темпы рекрутинга, Кремль вынужден искать новые способы привлечения живой силы, в частности, из-за введения квот на мобилизацию студентов в региональных учебных заведениях.