Росіяни вдарили по Богодухову з РСЗВ: є загиблий, поранений підліток

За інформацією правоохоронців, окупанти вдарили по Богодухову близько 15:30. Загинув 56-річний чоловік, котрий під час російського обстрілу перебував на городі біля свого будинку. Завтра йому мало виповнитися 57 років.

Фото: наслідки обстрілу Богодухова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Ще вісім людей отримали поранення, зокрема 15-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні з уламковим пораненням лівої руки", - зазначили у прокуратурі.

Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, господарські будівлі, приміщення двох цивільних підприємств та автомобілі. Також біля села Семенів Яр почалася пожежа площею 3 гектари, ліквідація продовжується.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.