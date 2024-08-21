Окупанти вдарили по сільраді у Харківській області: під завалами люди

Російські окупанти обстріляли село Козача Лопань у Харківській області. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Додамо, що Козача Лопань знаходиться неподалік від кордону з Росією. Відстань до кордону з РФ становить понад 10 кілометрів. Село було окуповане російськими військами на початку повномасштабного вторгнення РФ та звільнене Силами оборони навесні 2022 року.

За його словами, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Атака РФ 21 серпня

Цієї ночі та зранку російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Було зафіксовано пуски 72 ворожих цілей, зокрема дві балістичні ракети, авіаційна ракета типу Х-59 та 69 дронів-камікадзе.

Сили ППО знищили 51 повітряну ціль - керовану авіаційну ракету та 50 "Шахедів. ППО працювала у 14 областях України.

На Київ окупанти спрямували до десятка дронів, їх знищили на підступах до столиці. У Київській області упали уламки дронів. Внаслідок атаки був пошкоджений будинок та електромережі, спалахнула пожежа.

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