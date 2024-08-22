Россияне ударили по Богодухову из РСЗО: есть погибший, ранен подросток

По информации правоохранителей, оккупанты ударили по Богодухову около 15:30. Погиб 56-летний мужчина, который во время российского обстрела находился на огороде возле своего дома. Завтра ему должно было исполнится 57 лет.

Фото: последствия обстрела Богодухова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Еще восемь человек получили ранения, в том числе 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с обломочным ранением левой руки", - отметили в прокуратуре.

В результате атаки были повреждены многоэтажки и частные дома, хозяйственные здания, помещения двух гражданских предприятий и автомобили. Также возле села Семенов Яр начался пожар площадью 3 гектара, ликвидация продолжается.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.