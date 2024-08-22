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Россияне ударили по Богодухову из РСЗО: есть погибший, ранен подросток

Фото: россияне ударили по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 22 августа, обстреляли Богодухов Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще восемь - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

По информации правоохранителей, оккупанты ударили по Богодухову около 15:30. Погиб 56-летний мужчина, который во время российского обстрела находился на огороде возле своего дома. Завтра ему должно было исполнится 57 лет. 

 

Фото: последствия обстрела Богодухова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Еще восемь человек получили ранения, в том числе 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с обломочным ранением левой руки", - отметили в прокуратуре. 

В результате атаки были повреждены многоэтажки и частные дома, хозяйственные здания, помещения двух гражданских предприятий и автомобили. Также возле села Семенов Яр начался пожар площадью 3 гектара, ликвидация продолжается. 

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством. 

 

Что предшествовало

Напомним, Харьковская область регулярно находится под обстрелами российских оккупантов, поскольку она - прифронтовая.

В частности, вчера, 21 августа, стало известно об обстреле села Казачья Лопань. В результате атаки было повреждено здание сельсовета, под завалами находились люди.

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