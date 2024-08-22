Росіяни вдарили по Богодухову з РСЗВ: є загиблий, поранений підліток
Російські окупанти сьогодні, 22 серпня, обстріляли Богодухів Харківської області. В результаті атаки одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
За інформацією правоохоронців, окупанти вдарили по Богодухову близько 15:30. Загинув 56-річний чоловік, котрий під час російського обстрілу перебував на городі біля свого будинку. Завтра йому мало виповнитися 57 років.
Фото: наслідки обстрілу Богодухова (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Ще вісім людей отримали поранення, зокрема 15-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні з уламковим пораненням лівої руки", - зазначили у прокуратурі.
Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, господарські будівлі, приміщення двох цивільних підприємств та автомобілі. Також біля села Семенів Яр почалася пожежа площею 3 гектари, ліквідація продовжується.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
Що передувало
Нагадаємо, Харківська область регулярно перебуває під обстрілами російських окупантів, оскільки вона прифронтова.
Зокрема, вчора, 21 серпня, стало відомо про обстріл села Козача Лопань. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю сільради, під завалами знаходилися люди.
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