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Росіяни вдарили "Бардеролями" по Харкову, є постраждалі

10:53 05.08.2026 Ср
2 хв
Куди поцілив ворог?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни вдарили "Бардеролями" по Харкову (ДСНС)

Російські війська вранці 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами "Бандероль". Внаслідок ударів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Зафіксовано влучання "Бандеролі" в Новобаварському районі Харкова. Ворог поцілив по цивільному підприємству.

У Холодногірському районі удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Пошкоджені 15 навколишніх будинків та кілька авто.

Загалом у Харкові наразі відомо про вісьмох постраждалих - троє в Холодногірському районі, та пʼятеро у Новобаварському.

Оновлено 10:57

Ще двоє жінок звернулися по медичну допомогу в Новобаварському районі.

Внаслідок російського удару вони зазнали гострої реакції на стрес.

Загальна кількість постраждалих у місті зросла до 9 людей.

Обстріл України 5 серпня

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.

Основний напрямок удару - Київська область.

У Києві наслідки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ХарківВійна в Україні