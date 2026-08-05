Россияне ударили "Бардеролями" по Харькову, есть пострадавшие

Российские войска утром 5 августа атаковали Харьков дронами-ракетами "Бандероль". В результате ударов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Зафиксировано попадание "Бандероли" в Новобаварском районе Харькова. Враг попал по гражданскому предприятию.
В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. Повреждены 15 окрестных домов и несколько автомобилей.
Всего в Харькове известно о восьми пострадавших - трое в Холодногорском районе, и пятеро в Новобаварском.
Еще две женщины обратились за медицинской помощью в Новобаварском районе.
В результате российского удара они подверглись острой реакции на стресс.
Общее количество пострадавших в городе выросло до 9 человек.
Напомним, в ночь на 5 августа Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить враждебную баллистику.
Основное направление удара - Киевская область.
В Киеве результаты фиксируются в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.
В городе повреждена жилищная инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка уже локализовавшегося аммиака. Погиб один человек, более 20 – пострадали.
Под огнем оказались "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.