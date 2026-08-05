Россияне ударили "Бардеролями" по Харькову, есть пострадавшие

Зафиксировано попадание "Бандероли" в Новобаварском районе Харькова. Враг попал по гражданскому предприятию.

В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. Повреждены 15 окрестных домов и несколько автомобилей.

Всего в Харькове известно о восьми пострадавших - трое в Холодногорском районе, и пятеро в Новобаварском.

Обновлено 10:57

Еще две женщины обратились за медицинской помощью в Новобаварском районе.

В результате российского удара они подверглись острой реакции на стресс.

Общее количество пострадавших в городе выросло до 9 человек.