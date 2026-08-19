Росіяни вдарили балістикою по Києву, в столиці пролунали вибухи

В ніч на 20 серпня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. В місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.
Сирени у столиці пролунали о 23:51. У Київській міській військовій адміністрації одразу пояснили, що тривога пов'язана із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння, та закликали мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і перебувати там до сигналу відбою.
Вже о 23:53 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію, повідомивши про рух балістичних ракет на Київ із півночі.
Згодом у столиці пролунали вибухи.
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - дописав мер столиці Віталій Кличко.
Оновлено 0:09
Після низки повторних вибухів мер столиці опублікував перші наслідки російської атаки на Київ.
За попередніми даними, у Святошинському районі столиці сталося влучання на територію нежитлової забудови. Водночас у Дарницькому районі також зафіксовано загоряння нежитлових приміщень.
Представники влади попереджають, що ракетна небезпека триває, і на столицю продовжують летіти ракети.
Нагадаємо, 19 серпня російські війська завдали удару безпілотниками по Житомиру, атакувавши будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули двоє поліцейських, ще щонайменше 20 осіб отримали поранення.
Того ж дня українців попередили про підготовку Російською Федерацією нових обстрілів. Зокрема, зазначалося, що російське керівництво не налаштоване на мир, тому громадян наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів у разі небезпеки.