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Россияне ударили баллистикой по Киеву, в столице раздались взрывы

23:57 19.08.2026 Ср
2 мин
Воздушные силы предупредили об угрозе, взрывы прогремели позже
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

В ночь на 20 августа россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

Сирены в столице прозвучали в 23:51. В Киевской городской военной администрации сразу объяснили, что тревога связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения, и призвали жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и находиться там до сигнала отбоя.

Уже в 23:53 в воздушных силах ВСУ подтвердили информацию, сообщив о движении баллистических ракет на Киев с севера.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено 0:09

После ряда повторных взрывов мэр столицы обнародовал первые последствия российской атаки на Киев.

По предварительным данным, в Святошинском районе столицы произошло попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также зафиксировано возгорание нежилых помещений.

Представители власти предупреждают, что ракетная опасность продолжается, и в столицу продолжают лететь ракеты.

Напомним, 19 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Житомиру, атаковав здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате этой вражеской атаки погибли двое полицейских, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

В тот же день украинцев предупредили о подготовке Российской Федерацией новых обстрелов. В частности, отмечалось, что российское руководство не настроено на мир, поэтому граждан упорно призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно идти к укрытиям в случае опасности.

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