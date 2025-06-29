Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Степногірську: є жертва

Росія атакувала Степногірськ з авіації та артилерії. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок удару під завалами багатоповерхівки загинула 70-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники під час розбору зруйнованих конструкцій.

Як повідомляє місцева влада, окупанти застосували керовані авіабомби, реактивну артилерію, ствольну артилерію та дрони.

Під вогнем опинилася житлова інфраструктура - один із снарядів влучив у дев’ятиповерховий будинок.

Близько шостої ранку 29 червня російські війська завдали масованого удару по Степногірську Запорізької області.

Нічна атака на Україну

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).

Нагадаємо, що РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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