Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Степногірську: є жертва
Росія атакувала Степногірськ з авіації та артилерії. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Близько шостої ранку 29 червня російські війська завдали масованого удару по Степногірську Запорізької області.
Під вогнем опинилася житлова інфраструктура - один із снарядів влучив у дев’ятиповерховий будинок.
Як повідомляє місцева влада, окупанти застосували керовані авіабомби, реактивну артилерію, ствольну артилерію та дрони.
Внаслідок удару під завалами багатоповерхівки загинула 70-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники під час розбору зруйнованих конструкцій.
На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Нічна атака на Україну
Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.
Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).
Нагадаємо, що РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.
Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.
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