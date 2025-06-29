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Россияне ударили по многоэтажке в Степногорске: есть жертва

Воскресенье 29 июня 2025 15:17
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Россияне ударили по многоэтажке в Степногорске: есть жертва Фото: в результате атаки РФ по дому есть жертва (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Степногорск из авиации и артиллерии. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Около шести утра 29 июня российские войска нанесли массированный удар по Степногорску Запорожской области.

Под огнем оказалась жилая инфраструктура - один из снарядов попал в девятиэтажный дом.

Как сообщают местные власти, оккупанты применили управляемые авиабомбы, реактивную артиллерию, ствольную артиллерию и дроны.

В результате удара под завалами многоэтажки погибла 70-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели во время разбора разрушенных конструкций.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Ночная атака на Украину

Россия в ночь на 29 июня выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Силы ПВО сбили большинство из них, но есть и попадания.

Всего силы ПВО обезвредили 475 целей (249 - сбили, 226 - локально потеряны).

Напомним, что РФ атаковала ряд регионов Украины, в частности под ударом были западные области. Так, во Львовской области враг нацелился на критическую инфраструктуру, в Ивано-Франковской области есть пострадавший.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

Как известно, во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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