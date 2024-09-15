Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування, понад 20 постраждалих
Російські окупанти у неділю, 15 вересня, атакували Харків. Загарбники вдарили по багатоповерховому будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Вибухи у Харкові пролунали після 15:00. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу та пуски російської авіацією керованих авіаційних бомб у Харківській області. Згодом місцева влада підтвердила удар по Харкову.
"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - написав мер міста.
Голова Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що удар був Немишлянському району, пошкоджена цивільна інфраструктура. За словами Синєгубова, станом на 15:35 відомо про трьох поранених.
Кількість постраждалих зростає
Голова Харківської ОВА повідомив, що станом на 15:50 кількість постраждалих зросла до 25 осіб. З них - троє дітей.
Оновлено о 16:05. За словами мера Харкова, кількість постраждалих збільшилася до 28.
Нічний обстріл Харкова
Варто зазначити, що Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами через близькість до російського кордону.
В ніч на 15 вересня окупанти завдали удару по Харкову. Росіяни влучили на територію лікарні у Київському районі.
Також ввечері 14 вересня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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