Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування, понад 20 постраждалих

Російські окупанти у неділю, 15 вересня, атакували Харків. Загарбники вдарили по багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Оновлено о 16:05. За словами мера Харкова, кількість постраждалих збільшилася до 28.

Голова Харківської ОВА повідомив, що станом на 15:50 кількість постраждалих зросла до 25 осіб. З них - троє дітей.

Голова Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що удар був Немишлянському району, пошкоджена цивільна інфраструктура. За словами Синєгубова, станом на 15:35 відомо про трьох поранених.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу та пуски російської авіацією керованих авіаційних бомб у Харківській області. Згодом місцева влада підтвердила удар по Харкову.

Вибухи у Харкові пролунали після 15:00. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.

Нічний обстріл Харкова

Варто зазначити, що Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами через близькість до російського кордону.

В ніч на 15 вересня окупанти завдали удару по Харкову. Росіяни влучили на територію лікарні у Київському районі.

Також ввечері 14 вересня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Харкову. Внаслідок атаки виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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