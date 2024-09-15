Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: есть разрушения, более 20 пострадавших
Российские оккупанты в воскресенье, 15 сентября, атаковали Харьков. Захватчики ударили по многоэтажному дому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Взрывы в Харькове раздались после 15:00. Местные жители сообщали о серии взрывов.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе и пусках российской авиацией управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Позже местные власти подтвердили удар по Харькову.
"Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии", - написал мэр города.
Глава Харьковской ОВА Синегубов уточнил, что удар был Немышлянскому району, повреждена гражданская инфраструктура. По словам Синегубова, по состоянию на 15:35 известно о трех раненых.
Число пострадавших растет
Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на 15:50 количество пострадавших возросло до 25 человек. Из них - трое детей.
Обновлено в 16:05. По словам мэра Харькова, количество пострадавших увеличилось до 28.
Ночной обстрел Харькова
Стоит отметить, что Харьков постоянно находится под российскими обстрелами из-за близости к российской границе.
В ночь на 15 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. Россияне попали на территорию больницы в Киевском районе.
Также вечером 14 сентября россияне выпустили две управляемые авиабомбы по Харькову. В результате атаки возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
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