Росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині

Російські окупанти 2 жовтня двічі атакували дронами автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.
"Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області", - повідомив Кукура.
За його словами, об’єкт зазнав пошкоджень, але працівники та відвідувачі не постраждали.
Наразі оцінюються наслідки та визначається обсяг відновлювальних робіт. "Укрнафта" продовжує працювати.
Фото: наслідки удару по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині (facebook.com/bogdan.kukura)
Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала атаки на автозаправні станції в Україні. Зокрема, під ударами опинилися АЗС мережі "Укрнафта" у Києві.
Так, вранці 23 вересня росіяни атакували дронами дві АЗС "Укрнафти" у різних районах Києва.
У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо в заправку, а в Дарницькому - спалахнув дах іншої АЗС, одна людина постраждала.
15 вересня ворог також поцілив по двох АЗС "Укрнафти" в Києві.