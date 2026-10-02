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Росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині

11:40 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині (facebook.com/bogdan.kukura)

Російські окупанти 2 жовтня двічі атакували дронами автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.

"Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області", - повідомив Кукура.

За його словами, об’єкт зазнав пошкоджень, але працівники та відвідувачі не постраждали.

Наразі оцінюються наслідки та визначається обсяг відновлювальних робіт. "Укрнафта" продовжує працювати.

Фото: наслідки удару по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині (facebook.com/bogdan.kukura)

Удари по АЗС "Укрнафти"

Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала атаки на автозаправні станції в Україні. Зокрема, під ударами опинилися АЗС мережі "Укрнафта" у Києві.

Так, вранці 23 вересня росіяни атакували дронами дві АЗС "Укрнафти" у різних районах Києва.

У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо в заправку, а в Дарницькому - спалахнув дах іншої АЗС, одна людина постраждала.

15 вересня ворог також поцілив по двох АЗС "Укрнафти" в Києві.

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